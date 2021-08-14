هندي ينتقم من ثعبان سام بعضه حتى الموت

نيودلهي (صدى):
انتقم رجل هندي يبلغ من العمر 45 عامًا من ثعبان لدغه في منطقة جاجبور في أوديشا، حيث قام الرجل بعض الثعبان حتى الموت.
وأوضح الرجل، أنه كان عائدًا من قرية جامباريباتيا في الهند إلى المنزل بعد العمل في حقل الأرز مساء الأربعاء، عندما هاجمه ثعبان سام فجأة وعض ساقه؛ ليتمكن من الإمساك بالأفعى السامة وعضها حتى الموت في محاولة للانتقام.
وقال: "شعرت بلدغة في ساقي أثناء عودتي إلى المنزل مشيًا على الأقدام الليلة الماضية.. قمت بتشغيل كشافي ووجدت أمامي ثعبان كريت سام"، مستكملًا: "ومن أجل الانتقام، أخذت الثعبان في يدي وعضته مرارًا وتكرارًا، حتى قتلته على الفور".