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فوز الفهد تستعرض الهدية الضخمة التي تلقتها من زوجها بعد الولادة‎‎ ‏

منذ ساعة
1001
فوز الفهد تستعرض الهدية الضخمة التي تلقتها من زوجها بعد الولادة‎‎ ‏

خالد الظفيري (صدى):
استعرضت الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد الهدية الفخمة التي تلقتها من زوجها بعد الولادة، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات".

ونشرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، مقطع فيديو لها بعد ولادة طفلها الأول "أحمد" من زوجها رجل الأعمال عبداللطيف الصراف، معبرة عن سعادتها بجميع الهدايا التي وصلت لها.

وبين الفيديو هدية زوجها الفخمة، وهي حقيبة ثمينة من ماركة إيرميه كروكودايل Hermes، التي تعد واحدة من أغلى الحقئائب في العالم، خاصة أنها ذات لون وموديل خاص ومميز، مع خاتم ألماس مرصع بالكامل، وكبير الحجم.

وفي وقت سابق، تحدثت فوز الفهد عن تجربة الولادة، ووعدت جمهورها بكشف تفاصيل التجربة كاملة، كما ردت الفاشنيستا الكويتية على إحدى المتابعات علقت على شكلها قبل وبعد الولادة بكلمات غير متوقعة.

هدية
خاتم ألماس
فوز الفهد
تجربة الولادة

التعليقات

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أحدث التعليقات

اوقات صعبه
هههههه الوحدة هبط درجة اولى السنة الماضيه تذكرني يا بخش بواحد من الشباب يفتي في كل شيء مافي شيء ما يعرفه
قمر وراكب همر
بينهزم الهلال او يتعادل لأنك وجه شووم وتوقعات تجي العكس ما أقول إلا الله يلعن ام الواسطة وسلامتكم
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه لو لو ولو لو أن البقر يطير لما إسنطعنا أن نحلبه،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعجِّل بفرجه وخالد الدوسري وكل مظلوم في سجون الإرهاب الأمريكي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..

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