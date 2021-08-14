فوز الفهد تستعرض الهدية الضخمة التي تلقتها من زوجها بعد الولادة‎‎ ‏

خالد الظفيري (صدى):
استعرضت الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد الهدية الفخمة التي تلقتها من زوجها بعد الولادة، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات".
ونشرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، مقطع فيديو لها بعد ولادة طفلها الأول "أحمد" من زوجها رجل الأعمال عبداللطيف الصراف، معبرة عن سعادتها بجميع الهدايا التي وصلت لها.
وبين الفيديو هدية زوجها الفخمة، وهي حقيبة ثمينة من ماركة إيرميه كروكودايل Hermes، التي تعد واحدة من أغلى الحقئائب في العالم، خاصة أنها ذات لون وموديل خاص ومميز، مع خاتم ألماس مرصع بالكامل، وكبير الحجم.
وفي وقت سابق، تحدثت فوز الفهد عن تجربة الولادة، ووعدت جمهورها بكشف تفاصيل التجربة كاملة، كما ردت الفاشنيستا الكويتية على إحدى المتابعات علقت على شكلها قبل وبعد الولادة بكلمات غير متوقعة.