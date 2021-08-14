نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صورة تستحق التأمل لبائع سمك في المنطقة الشرقية

منذ ساعة
1151
2
صورة تستحق التأمل لبائع سمك في المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
بائع
سمك
خبر في صورة

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13927
منذ 42 دقيقة
الله أكبر يازمن:-

أول ونا وليف الأنس
والأنس في مجلسي كاني
واليوم حالي إختلف عن أمس
والأنس ماعاد يبغاني.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132160
منذ 37 دقيقة
ههههههههههههههه ..

... اليوم انجال هاالاشكال رافعين خشومهم فوق ..

.. شوف كيف كانت معيشة واحوال اباءهم وأهاليهم .. لو يشم ريحتهم كلب انغلث ..

.. الله يزيد عز حكومتنا عزاً على عز اللي أعزتهم وكرّمتهم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اوقات صعبه
هههههه الوحدة هبط درجة اولى السنة الماضيه تذكرني يا بخش بواحد من الشباب يفتي في كل شيء مافي شيء ما يعرفه
قمر وراكب همر
بينهزم الهلال او يتعادل لأنك وجه شووم وتوقعات تجي العكس ما أقول إلا الله يلعن ام الواسطة وسلامتكم
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه لو لو ولو لو أن البقر يطير لما إسنطعنا أن نحلبه،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعجِّل بفرجه وخالد الدوسري وكل مظلوم في سجون الإرهاب الأمريكي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..

أخر الأخبار

عمار النجار ينضم إلى صفوف ضمك رسميًا
عمار النجار ينضم إلى صفوف ضمك رسميًا
منذ 40 دقيقة 1631
قائمة أسعار أرخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 بالمملكة
قائمة أسعار أرخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 بالمملكة
منذ 46 دقيقة 1528
هندي ينتقم من ثعبان سام بعضه حتى الموت
هندي ينتقم من ثعبان سام بعضه حتى الموت
منذ 50 دقيقة 735
تسريبات جديدة تكشف مميزات كاميرا آيفون 13
تسريبات جديدة تكشف مميزات كاميرا آيفون 13
منذ 55 دقيقة 1675
59 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
59 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
منذ ساعة 1591
السديس يوجه وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية باعتماد الخطة التعليمية الجديدة
السديس يوجه وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية باعتماد الخطة التعليمية الجديدة
منذ ساعة 1665
حادث تصادم يتسبب في إصابة 10 أشخاص في الباحة
حادث تصادم يتسبب في إصابة 10 أشخاص في الباحة
منذ ساعة 1663
بالفيديو.. "ملك التوقعات": الهلال سيفوز على الطائي بنتيجة كبيرة
بالفيديو.. "ملك التوقعات": الهلال سيفوز على الطائي بنتيجة كبيرة
منذ ساعة 10987
فوز الفهد تستعرض الهدية الضخمة التي تلقتها من زوجها بعد الولادة‎‎ ‏
فوز الفهد تستعرض الهدية الضخمة التي تلقتها من زوجها بعد الولادة‎‎ ‏
منذ ساعة 1000
صورة تستحق التأمل لبائع سمك في المنطقة الشرقية
صورة تستحق التأمل لبائع سمك في المنطقة الشرقية
منذ ساعة 1151