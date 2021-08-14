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صورة تستحق التأمل لبائع سمك في المنطقة الشرقية
منذ ساعة
1151
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المنطقة الشرقية
بائع
سمك
خبر في صورة
التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13927
منذ 42 دقيقة
الله أكبر يازمن:-
أول ونا وليف الأنس
والأنس في مجلسي كاني
واليوم حالي إختلف عن أمس
والأنس ماعاد يبغاني.
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132160
منذ 37 دقيقة
ههههههههههههههه ..
... اليوم انجال هاالاشكال رافعين خشومهم فوق ..
.. شوف كيف كانت معيشة واحوال اباءهم وأهاليهم .. لو يشم ريحتهم كلب انغلث ..
.. الله يزيد عز حكومتنا عزاً على عز اللي أعزتهم وكرّمتهم ..
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أحدث التعليقات
اوقات صعبه
هههههه الوحدة هبط درجة اولى السنة الماضيه تذكرني يا بخش بواحد من الشباب يفتي في كل شيء مافي شيء ما يعرفه
قمر وراكب همر
بينهزم الهلال او يتعادل لأنك وجه شووم وتوقعات تجي العكس ما أقول إلا الله يلعن ام الواسطة وسلامتكم
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه لو لو ولو لو أن البقر يطير لما إسنطعنا أن نحلبه،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعجِّل بفرجه وخالد الدوسري وكل مظلوم في سجون الإرهاب الأمريكي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
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