بالفيديو.. "ملك التوقعات": الهلال سيفوز على الطائي بنتيجة كبيرة

ماجد محمد (صدى):
كشف الإعلامي حسن الصبحان الشهير بـ "ملك التوقعات"، عن توقعاته لمباراة الهلال أمام الطائي، في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال حسن الصبحان، خلال مقطع فيديو جديد له:"توقعاتي لمباراة الهلال كبير آسيا في مباراته للدفاع عن اللقب نار يا حبيبي نار مع صائد الكبار الطائي الرمادي ونسبة فوز الهلال مليار في المائة وأعتقد النتيجة ممكن 3 أهداف أو 4 أهداف لصالح الهلال".
وأشار "ملك التوقعات" إلى أنه سيسجل أهداف الهلال، اللاعبون: فييتو وغوميز وماريجا، وسيكون هناك ركلة جزاء، مختتمًا: "مبروك للهلال وهارد لك للطائي".