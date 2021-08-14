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تعليم القنفذة يؤمن 1016مقعداً و 317 فصلاً إلكترونياً استعداداً للعام الدراسي

منذ 8 ساعات
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تعليم القنفذة يؤمن 1016مقعداً و 317 فصلاً إلكترونياً استعداداً للعام الدراسي

مازن القرني (صدى):
تزامناً مع انطلاقة البداية الجادة أمّنت إدارة تعليم القنفذة ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، وبمتابعة مباشرة من سعادة مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي, حيث انهت الإدارة كافة الإجراءات الاستعدادية لبدء العام الدراسي المقبل 1443هـ .

حيث أوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية الأستاذ حمزة بن علي الرفيدي أنه في إطار الخطة المعتمدة لبداية العام الدراسي تم تأمين عدد 1016 مقعداً وطاولة. و 35 آلة تصوير للمدارس بينما تم تجهيز 317 فصلاً إلكترونياً و100 قاعة تقنية تحوي حاسباً آلياً وجهازاً للعرض (داتاشو) .

فيما تم الاستعداد بصيانة وتجهيز 290 مختبراً مدرسياً يقوم عليها 76 محضراً ومحضرةً للمختبرات وتجهيز 297 مختبراً افتراضياً ؛ فيما تم تجهيز اكثرمن (41 مختبراً حاسوبياً).

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اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
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الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في أماكن لا تليق بكرامتها
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في أماكن لا تليق بكرامتها
اللهو البرى
زمن غريب.. العاجز والكبير يترك يعيش بمفرده.. حتى يتوفاه الله.. الاقربا يتخلون.. في وقت هو في أمس الحاجة لهم..

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