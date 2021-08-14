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حادث تصادم يتسبب في إصابة 10 أشخاص في الباحة

منذ 19 دقيقة
1410
حادث تصادم يتسبب في إصابة 10 أشخاص في الباحة

الباحة (صدى):
شهدت محافظة القرى بمنطقة الباحة، مساء أمس الجمعة، حادث تصادم مروع أدى إلى إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:52 مساء أمس الجمعة مفاده وقوع حادث تصادم بمحافظة القرى وتحديداً نخال أمام محطة بن سعدي.

وأشار إلى إنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود عشر إصابات تم فرز الإصابات وتم التعامل معهم إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقلهم إلى مستشفى القرى، بحسب "سبق" .

وأوضح "الزهراني" أنه صنفت الإصابات بين خطيرة ومتوسطة وبسيطة ونقلت جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر ما عدا ثلاث إصابات نقلت عن طريق فرقة إسعاف الصحة.

الباحة
حوادث
إصابات
حادث تصادم
القرى

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أحدث التعليقات

أبوخالد إبن سمومة
نسأل الله العفو والعافية،
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
غييييوووورررر
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في أماكن لا تليق بكرامتها
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في أماكن لا تليق بكرامتها

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