حادث تصادم يتسبب في إصابة 10 أشخاص في الباحة

الباحة (صدى):
شهدت محافظة القرى بمنطقة الباحة، مساء أمس الجمعة، حادث تصادم مروع أدى إلى إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة.
ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:52 مساء أمس الجمعة مفاده وقوع حادث تصادم بمحافظة القرى وتحديداً نخال أمام محطة بن سعدي.
وأشار إلى إنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود عشر إصابات تم فرز الإصابات وتم التعامل معهم إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقلهم إلى مستشفى القرى، بحسب "سبق" .
وأوضح "الزهراني" أنه صنفت الإصابات بين خطيرة ومتوسطة وبسيطة ونقلت جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر ما عدا ثلاث إصابات نقلت عن طريق فرقة إسعاف الصحة.