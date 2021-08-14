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بالفيديو.. "الحارثي" يتنبأ بالزهايمر قبل حدوثه بسنوات من خلال مشي الأشخاص

منذ 43 دقيقة
1707
بالفيديو.. "الحارثي" يتنبأ بالزهايمر قبل حدوثه بسنوات من خلال مشي الأشخاص

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور عبدالله الحارثي، المتخصص في الهندسة الكهربائية، إنه يمكن التنبؤ بالأمراض العقلية قبل حدوثها بسنوات، من خلال مشي الأشخاص، بدقة تشخيص تصل إلى 98%.

وأوضح الدكتور عبدالله الحارثي، أن الدراسة ترصد حركة أرجل الإنسان عند المشي، وهي مبنية على حساسات الذكاء الاصطناعي؛ حيث أن من المبادئ الأساسية في الإنسان التنقل والمشي على الطرفين السفليين، والذين يتحكم فيهما العقل، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأشار "الحارثي" إلى أنه يمكن الاستدلال على العقل والتأثيرات التي تحدث له من وقع الأقدام على الأرجل، كما أن الحساسات تقوم بتسجيل الحركة اللحظية للأقدام، وهذه الحركة يمكن تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستدلال منها على ماذا يمكن ان يحدث للدماغ، مثل تأثير الجلطات، التي يكون جزء من الدماغ او الخلايا العصبية متأثر بها، منها ما يكون له تأثير عكسي على وقع الأقدام.

وقال أن مجالات الهدف العلمي لهذه الدراسة واسعة جدا جدا، وأهمها التنبؤ بالأمراض العقلية قبل وقوعها بسنوات طويلة، مثل مرض باركنسون، حيث لا يمكن النبؤ به حاليا إلا في مرحلة متأخرة جدا، لكن وفقا لهذه الدراسة يمكن التنبؤ قبل سنوات بمرض باكنسون والمساعدة في علاجه ومساعدة المرضى قبل أن يصلوا لمرحلة متأخرة من المرض.

وأكد أنه وفقًا لهذه الدراسة يمكن تشخيص مرض باركنسون واستبيان حالة المريض والآثار السطحية التي يراها الممارس الصحي، ولا يوجد إلى الآن أداة لتشخيص المرض أو تحديد مدى تقدمه، والآن يمكن ان تكون أداة لتشخيص المرض او تحديد مدى تقدمه في مراحله الأولى وليس المراحل المتأخرة، التي قد يفقد المريض فيها القدرة على المشي.

الزهايمر
الأمراض العقلية
الهندسة الكهربائية
عبدالله الحارثي

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