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الزلفي سنة 1403هـ

منذ ساعة
243
الزلفي سنة 1403هـ

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غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
غييييوووورررر
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في أماكن لا تليق بكرامتها
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في أماكن لا تليق بكرامتها
اللهو البرى
زمن غريب.. العاجز والكبير يترك يعيش بمفرده.. حتى يتوفاه الله.. الاقربا يتخلون.. في وقت هو في أمس الحاجة لهم..

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