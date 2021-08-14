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أب وأم يتسببان في وفاة طفلتهما بعد سقوطها في ماء مغلي

منذ 4 دقائق
96
أب وأم يتسببان في وفاة طفلتهما بعد سقوطها في ماء مغلي

كييف (صدى):
توفت طفلة رضيعة في أوكرانيا، متأثرة بإصابتها بحروق بليغة إثر سقوطها في إناء به ماء مغلي، وذلك بعدما قرر والديها عدم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

ولم يخفف والدا الطفلة عنها المعاناة بل كانا في موقف المتفرج يراقبا ابنتهما وهي تموت، إذ اختارا معالجتها بالأعشاب بدلا من الذهاب بها إلى المستشفى ما تسبب في موتها.

وظلت الصغيرة تعاني آلام مبرحة لمدة 5 أيام قبل أن تأتي جدتها لزيارتها وتطلب الإسعاف فورا وتنقلها إلى المستشفى في حالة سيئة للغاية.

وفارقت الطفلة الحياة بعد دخولها المستشفى بـ10 أيام بسبب إصابتها البالغة وإهمال والديها في علاجها، اللذين يجرى التحقيق معهما حاليا من قبل الشرطة.

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أحدث التعليقات

كمال جادين
حمدان الشمراني... عمر هوساوي.... الشنقيطي.... هارون كمارا.... هؤلاء دون مستوي العميد...
ابو عمار
الله يرحمها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله سلمهم
ابو عمار
طيب

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