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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 36 دقيقة
1181
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.42426، العملة مقابل الريال الواحد 0.22603

- الدولار: 3.75052، العملة مقابل الريال الواحد 0.26663

- درهم إماراتي: 1.02108، مقابل الريال الواحد 0.97936

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.65739

- دينار أردني: 5.28994، مقابل الريال الواحد 0.18904

- دينار كويتي: 12.47125 مقابل الريال الواحد 0.08021

- دينار بحريني: 9.95157، مقابل الريال الواحد 0.10049

- الريال القطري: 1.03008، مقابل الريال الواحد 0.97080

-الدرهم المغربي: 0.41791مقابل الريال الواحد 2.39533

- الجنيه المصري: 0.23896، مقابل الريال الواحد 4.18488

التعليقات

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أحدث التعليقات

اصفر وازرق يا حبي له
المولد والله ما عمري اقتنعت انه لاعب.. مجرد طقها والحقها لاعب منشطات لا أكثر
ابو عمار
بداء نشر الغسيل بين الفنانات
ابو عمار
اللي يصدر المخدرات لابد انه له من يتفق معهم على استلامها وتوزيعها وهؤلاء اشد خطر على الوطن والمواطن والتخلص منهم امر ضروري
ابو عمار
الله يقويكم و ينصركم على الخونه مستقبلي المخدرات وياليت تم القصاص بضرب اعناقهم بحد السيف
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه كسر خشمه المقرود

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