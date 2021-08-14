نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تطورات بشأن الإفراج المشروط عن حميدان التركي

منذ 55 دقيقة
1549
1
تطورات بشأن الإفراج المشروط عن حميدان التركي

علي القحطاني (صدى):
كشف تركي حميدان التركي، نجل السجين في الولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي، أمس الجمعة، تفاصيل جديدة حول فرصة الإفراج المشروط عن والده.

وقال التركي: "مازلنا نترقب قرار لجنة الإفراج المشروط لوالدي حميدان التركي"، مضيفا: "حيث تمت إحالة القضية إلى اللجنة المكونة من 9 أعضاء ليتم التصويت على فرصة قبول الإفراج".

وكانت الشرطة الأمريكية، قد اعتقلت حميدان التركي مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، وتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتقلته الشرطة مجددًا عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.

امريكا
حميدان التركي
الإفراج المشروط
تطورات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52455
منذ 51 دقيقة
الله يفرج عنه وعن خالد الدوسري

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اصفر وازرق يا حبي له
المولد والله ما عمري اقتنعت انه لاعب.. مجرد طقها والحقها لاعب منشطات لا أكثر
ابو عمار
بداء نشر الغسيل بين الفنانات
ابو عمار
اللي يصدر المخدرات لابد انه له من يتفق معهم على استلامها وتوزيعها وهؤلاء اشد خطر على الوطن والمواطن والتخلص منهم امر ضروري
ابو عمار
الله يقويكم و ينصركم على الخونه مستقبلي المخدرات وياليت تم القصاص بضرب اعناقهم بحد السيف
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه كسر خشمه المقرود

أخر الأخبار

"تداول" تعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين براتب يصل لـ14 ألف ريال
"تداول" تعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين براتب يصل لـ14 ألف ريال
منذ 13 دقيقة 1142
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 35 دقيقة 1177
تطورات بشأن الإفراج المشروط عن حميدان التركي
تطورات بشأن الإفراج المشروط عن حميدان التركي
منذ 55 دقيقة 1549
حالة الطقس المتوقعة اليوم السيت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السيت
منذ 59 دقيقة 1268
أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت
منذ ساعة 1254
العثور على جثة سيدة تغذت القطط على وجهها بالكويت
العثور على جثة سيدة تغذت القطط على وجهها بالكويت
منذ ساعة 561
الحصيني: أجواء حارة جدًا على معظم المناطق
الحصيني: أجواء حارة جدًا على معظم المناطق
منذ ساعة 1461
غرفة المدينة المنورة توفر 26 وظيفة للجنسين
غرفة المدينة المنورة توفر 26 وظيفة للجنسين
منذ ساعة 1293
تثبيت راكب بشريط لاصق بعد تحرشه بالمضيفات
تثبيت راكب بشريط لاصق بعد تحرشه بالمضيفات
منذ ساعتين 743
فيديو.. ميان أكرم تشعل حفل تامر حسني بالعزف على الأورج
فيديو.. ميان أكرم تشعل حفل تامر حسني بالعزف على الأورج
منذ 3 ساعات 964