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حالة الطقس المتوقعة اليوم السيت

منذ 59 دقيقة
1268
حالة الطقس المتوقعة اليوم السيت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق(جازان، عسير،الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة أن تصل الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان, في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

اصفر وازرق يا حبي له
المولد والله ما عمري اقتنعت انه لاعب.. مجرد طقها والحقها لاعب منشطات لا أكثر
ابو عمار
بداء نشر الغسيل بين الفنانات
ابو عمار
اللي يصدر المخدرات لابد انه له من يتفق معهم على استلامها وتوزيعها وهؤلاء اشد خطر على الوطن والمواطن والتخلص منهم امر ضروري
ابو عمار
الله يقويكم و ينصركم على الخونه مستقبلي المخدرات وياليت تم القصاص بضرب اعناقهم بحد السيف
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه كسر خشمه المقرود

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