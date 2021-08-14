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عبدالعزيز المريسل : النصر كل مباراة سيغير طريقة لعبة
منذ 14 ساعة
879
1
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 10
منذ ساعة
مساكين جمهور الفقر وإعلامه .. نفس المشهد يتكرر كل سنة يبدء فريقهم بقوة ويسقط بعد مباريات فليلة ويصاب بالاحباط والهزائم المتتالية .. ترقبوا وشاهدوا ..
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أحدث التعليقات
أبوخالد إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم . الله يرحمها ويغفر لها.
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. ــــــــــــــــــــــــ .. اعقبي بس اعقبي ياظلام الدور ولستِ بدور ، خيبكي الله ..
أبوخالد إبن سمومة
نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
ابو محمد 😎 ✍️
صناعه مُحكمه هتلريه ، ماهي صناعة مبغّلة امريكيه ...
ابو محمد 😎 ✍️
شكل جميل قوي قوي قوي ، بس اظن القيمه راح تكوي كوي ..
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