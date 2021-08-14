العثور على جثة سيدة تغذت القطط على وجهها بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
في واقعة مروعة، عثر شخص في الكويت على جثة قريبته في شقتها، وقد تم تشويه معالم وجهها من قبل القطط التي كانت ترعاها.
وتفصيلا، فإن وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغا من شخص أفاد فيه بأن أخبار قريبة له تسكن بمفردها في شقة انقطعت عنه، فتوجه إلى مكانها للاطمئنان عليها.
وأوضح أنه عند طرق الباب لم يجب عليه أحد فاضطر إلى كسره، ليجدها جثة هامدة وملامح وجهها قد تشوهت.
ورجحت المعاينة الأولية أن القطط التي كانت تعيش معها في الشقة، شوهت وجهها بعدما لم تجد ما تتغذى عليه، ما أدى إلى كشف عظامها.
وأمرت النيابة بتسجيل قضية شبهة جنائية، وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.