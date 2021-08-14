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العثور على جثة سيدة تغذت القطط على وجهها بالكويت

منذ ساعة
548
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العثور على جثة سيدة تغذت القطط على وجهها بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
في واقعة مروعة، عثر شخص في الكويت على جثة قريبته في شقتها، وقد تم تشويه معالم وجهها من قبل القطط التي كانت ترعاها.

وتفصيلا، فإن وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغا من شخص أفاد فيه بأن أخبار قريبة له تسكن بمفردها في شقة انقطعت عنه، فتوجه إلى مكانها للاطمئنان عليها.

وأوضح أنه عند طرق الباب لم يجب عليه أحد فاضطر إلى كسره، ليجدها جثة هامدة وملامح وجهها قد تشوهت.

ورجحت المعاينة الأولية أن القطط التي كانت تعيش معها في الشقة، شوهت وجهها بعدما لم تجد ما تتغذى عليه، ما أدى إلى كشف عظامها.

وأمرت النيابة بتسجيل قضية شبهة جنائية، وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.

جثة
الكويت
سيدة

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10087
منذ 58 دقيقة
ياربي الله يرحمها
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52455
منذ 53 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله ... الله يرحمها

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أحدث التعليقات

اصفر وازرق يا حبي له
المولد والله ما عمري اقتنعت انه لاعب.. مجرد طقها والحقها لاعب منشطات لا أكثر
ابو عمار
بداء نشر الغسيل بين الفنانات
ابو عمار
اللي يصدر المخدرات لابد انه له من يتفق معهم على استلامها وتوزيعها وهؤلاء اشد خطر على الوطن والمواطن والتخلص منهم امر ضروري
ابو عمار
الله يقويكم و ينصركم على الخونه مستقبلي المخدرات وياليت تم القصاص بضرب اعناقهم بحد السيف
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه كسر خشمه المقرود

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