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الحالات التحكيمية لمباراة النصر وضمك
منذ 7 ساعات
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أحدث التعليقات
اصفر وازرق يا حبي له
المولد والله ما عمري اقتنعت انه لاعب.. مجرد طقها والحقها لاعب منشطات لا أكثر
ابو عمار
بداء نشر الغسيل بين الفنانات
ابو عمار
اللي يصدر المخدرات لابد انه له من يتفق معهم على استلامها وتوزيعها وهؤلاء اشد خطر على الوطن والمواطن والتخلص منهم امر ضروري
ابو عمار
الله يقويكم و ينصركم على الخونه مستقبلي المخدرات وياليت تم القصاص بضرب اعناقهم بحد السيف
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه كسر خشمه المقرود
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