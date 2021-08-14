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تثبيت راكب بشريط لاصق بعد تحرشه بالمضيفات

منذ 30 دقيقة
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تثبيت راكب بشريط لاصق بعد تحرشه بالمضيفات

واشنطن (صدى):
تحرش شاب على متن طائرة أمريكية، باثنتين من المضيفات، لينتهي الأمر بعد ذلك باعتقاله من قبل الشرطة في مطار ميامي.

وتفصيلا، كان الشاب قد تحرش بمضيفتين، تحت تأثير الكحول، حيث قام بمسح أحد أكواب الكحول على جسد إحدى مضيفات الطيران، وكان قد ذهب إلى الحمام ثم خرج منه بعد أن خلع قميصه، فأخبرته مضيفة الطيران بأنه ينبغي أن يرتدي القميص.

وساعدته المضيفة للحصول على قميص آخر من حقيبة ظهره، وبعد دقائق قام بالتحرش بمضيفة طيران أخرى.

وطلب طاقم الطائرة من الشاب البقاء جالسا، ليحدث عراك بعد ذلك، وتدخل الركاب وقاموا بتثبيت الشاب في مقعده باستخدام شريط لاصق حوله ومن ثم ربطوه بحزام الأمان لبقية الرحلة، وتم إلقاء القبض عليه فور هبوط الطائرة.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132154
منذ 9 دقائق
هههههههههه احسن ..

.. جودوا فحيل الخمره جودوه .. عامل فيها انت الفحل والبقيه خصيان....؟؟
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52436
منذ 8 دقائق
هههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الطيار ما يطلع بهذه الطريقه وانما عن طريق الكرسي في حالة الخطر
ابو عمار
اعيدي المحاوله مره اخرى
ابو عمار
اذا يدفع للمواطن 3 الاف ريال كل شهر اجل كم دخله الشهري في الصيدليه ؟ ايش يبيع في الصيدليه ؟
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
كأنها سقطت في حفره

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