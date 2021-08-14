تثبيت راكب بشريط لاصق بعد تحرشه بالمضيفات

واشنطن (صدى):
تحرش شاب على متن طائرة أمريكية، باثنتين من المضيفات، لينتهي الأمر بعد ذلك باعتقاله من قبل الشرطة في مطار ميامي.
وتفصيلا، كان الشاب قد تحرش بمضيفتين، تحت تأثير الكحول، حيث قام بمسح أحد أكواب الكحول على جسد إحدى مضيفات الطيران، وكان قد ذهب إلى الحمام ثم خرج منه بعد أن خلع قميصه، فأخبرته مضيفة الطيران بأنه ينبغي أن يرتدي القميص.
وساعدته المضيفة للحصول على قميص آخر من حقيبة ظهره، وبعد دقائق قام بالتحرش بمضيفة طيران أخرى.
وطلب طاقم الطائرة من الشاب البقاء جالسا، ليحدث عراك بعد ذلك، وتدخل الركاب وقاموا بتثبيت الشاب في مقعده باستخدام شريط لاصق حوله ومن ثم ربطوه بحزام الأمان لبقية الرحلة، وتم إلقاء القبض عليه فور هبوط الطائرة.