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الطائي يحصل على الكفاءة المالية ويعلن مشاركة لاعبيه الجدد أمام الهلال

منذ 36 دقيقة
1301
الطائي يحصل على الكفاءة المالية ويعلن مشاركة لاعبيه الجدد أمام الهلال

ماجد محمد (صدى):
أعلنت إدارة نادي الطائين الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، وبذلك يحق للاعبيه الجدد المشاركة أمام الهلال.

وأوضح النادي أنه ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل لجنة الكفاءة المالية حتى 30 أبريل، وفقا لأحكام اللائحة.

ويفتتح الهلال بطل النسخة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أولى جولاته في الموسم الجديد، مساء اليوم السبت أمام الطائي، على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وتنطلق المباراة في الثامنة و55 دقيقة مساء السبت بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال
نادي الهلال
الطائي
الكفاءة المالية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. برد وجه المتعلق باالحبال .. ابرد ياوجهه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سواق رهيب يجيد التلبيقه .. عطوه رخصه واستماره وعلى السواقين نماره ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من صياد جيد ماهر حاذق .. عليك باالهنا والعافيه يا فهيدان ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقشر من فزعه ..
ابو زياد
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