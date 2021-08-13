الطائي يحصل على الكفاءة المالية ويعلن مشاركة لاعبيه الجدد أمام الهلال

ماجد محمد (صدى):
أعلنت إدارة نادي الطائين الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، وبذلك يحق للاعبيه الجدد المشاركة أمام الهلال.
وأوضح النادي أنه ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل لجنة الكفاءة المالية حتى 30 أبريل، وفقا لأحكام اللائحة.
ويفتتح الهلال بطل النسخة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أولى جولاته في الموسم الجديد، مساء اليوم السبت أمام الطائي، على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.
وتنطلق المباراة في الثامنة و55 دقيقة مساء السبت بتوقيت مكة المكرمة.