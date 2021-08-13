بالفيديو.. أمرابط يكشف عن سبب رحيله عن النصر ووجهته القادمة

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب النصر السابق، المغربي نور الدين أمرابط، اليوم الجمعة، أسباب رحيله عن الفريق، ووجهته القادمة.
وقال أمرابط في لقائه لبرنامج "صدى الملاعب" على قناة "mbc"، إنه حزين لرحيله عن النصر فرغبته كانت البقاء لموسم آخر.
وأشار إلى أنه رفض عروضاً إماراتية وقطرية من أجل النصر، لكن لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين.
وأضاف أنه تواصل مع رئيس نادي النصر فأخبره بأن بقاءه صعب لوجود عدد كبير من المحترفين، وأنه حتى لو كان هناك مكان شاغر فبقاؤه غير مضمون.
وعن تلقيه عرضاً من نادي الهلال من أجل ضمه، قال إن الهلال لم يتحدث معه، ولكنه تلقى عروضاً من أندية سعودية إلا أنه رأى أن من الصعب أن ينتقل لخصم مباشر للنصر.
وأتبع أن لديه عرضاً مادياً من نادٍ إماراتي لكنه يفضل العودة إلى أوروبا حالياً رغم ضعف المقابل المادي، مشيرا إلى أنه يخطط للعودة مجدداً إلى نادي النصر في المستقبل.