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بالفيديو.. أمرابط يكشف عن سبب رحيله عن النصر ووجهته القادمة

منذ يوم
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بالفيديو.. أمرابط يكشف عن سبب رحيله عن النصر ووجهته القادمة

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب النصر السابق، المغربي نور الدين أمرابط، اليوم الجمعة، أسباب رحيله عن الفريق، ووجهته القادمة.

وقال أمرابط في لقائه لبرنامج "صدى الملاعب" على قناة "mbc"، إنه حزين لرحيله عن النصر فرغبته كانت البقاء لموسم آخر.

 

وأشار إلى أنه رفض عروضاً إماراتية وقطرية من أجل النصر، لكن لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين.

 

وأضاف أنه تواصل مع رئيس نادي النصر فأخبره بأن بقاءه صعب لوجود عدد كبير من المحترفين، وأنه حتى لو كان هناك مكان شاغر فبقاؤه غير مضمون.

 

وعن تلقيه عرضاً من نادي الهلال من أجل ضمه، قال إن الهلال لم يتحدث معه، ولكنه تلقى عروضاً من أندية سعودية إلا أنه رأى أن من الصعب أن ينتقل لخصم مباشر للنصر.

 

وأتبع أن لديه عرضاً مادياً من نادٍ إماراتي لكنه يفضل العودة إلى أوروبا حالياً رغم ضعف المقابل المادي، مشيرا إلى أنه يخطط للعودة مجدداً إلى نادي النصر في المستقبل.

التعليقات

عبد اللهhabd
عبد اللهhabd عدد التعليقات : 1466
منذ يوم
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2557
منذ يوم
تكفى وافق يا ميسي على عرض الزعيم،،، ههههههه شر البلية ما يضحك،،، يعني يا هوة شوفوني يا أندية الدرجة الثانية والأولى لاعب عاطل إذا ودكم تكملة عدد،،، اقول اذلف بس
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 321
منذ يوم
ع س ع يامطرود اسيا تحلم انه مع فريقك خل عنك الهيط بس هذا بعدك هههههه
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1918
منذ 22 ساعة
ستبقى في قلب كل عالمي وعالميه ياداعس الطواقي دعععععس 💛💙
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 21
منذ 7 ساعات
موفق يا مرابط يا قاهرهم وياجالدهم يا مروعهم
أبو فارس
أبو فارس عدد التعليقات : 17
منذ ساعتين
مرابط جلدكم جلد في حديقتكم، ولو أستمر مع العالمي، لجلدكم أكثر في حديقتهم!!

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
يا سمو وزير الداخلية ..مساك الله بالخير .. يا رب يوصلك مسانا وترد لنا التحية مع البشارة بإنصاف ابن وطنا من تحكمات حزب لبنان
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