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سمو أمير جازان ونائبه يعزيان مدير الشؤون الصحية "الحربي " بوفاة والده

منذ 14 ساعة
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سمو أمير جازان ونائبه يعزيان مدير الشؤون الصحية "الحربي " بوفاة والده

جازان (صدى):
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم خالص تعازيهما ومواساتهما إلى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان أ.عبدالرحمن بن دبي الحربي بوفاة والده -رحمه الله- ، وذلك إثر معاناة مع المرض ، وسأل سموهما الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه ، عبر مدير الشؤون الصحية بحازان عبدالرحمن الحربي وذوي الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على مواساتهما لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموهما الصحة وأن لا يريهما مكروه.

التعليقات

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أحدث التعليقات

اصفر وازرق يا حبي له
المولد والله ما عمري اقتنعت انه لاعب.. مجرد طقها والحقها لاعب منشطات لا أكثر
ابو عمار
بداء نشر الغسيل بين الفنانات
ابو عمار
اللي يصدر المخدرات لابد انه له من يتفق معهم على استلامها وتوزيعها وهؤلاء اشد خطر على الوطن والمواطن والتخلص منهم امر ضروري
ابو عمار
الله يقويكم و ينصركم على الخونه مستقبلي المخدرات وياليت تم القصاص بضرب اعناقهم بحد السيف
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه كسر خشمه المقرود

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