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ما هو الفرق بين البروفين والبندول

منذ 5 ساعات
1147
2

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82253
منذ 27 دقيقة
بعض الناس ادمن عليها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132123
منذ دقيقة
شكراً يا دكتور ,,

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ,, .. قالوا // كل طيحه بتعليمه .. تعلمي يابنيه وارفعي لاقينتز وهاالدناديش اللي انتي معلقه..
4lovex2
تبغى تكون الثانيه له يمكن 😂 عندهن سماجه بعض الأحيان مو طبيعية
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عجبي اخر الزمن لبناني بفصل سعودي الله يفصل رقبته
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يا دكتور ,,
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل بعض ساكني هذه البيوت فقراء ومساكين أين يذهبون ؟ بعد هدم بيوتهم بغض النظر عن عدم امتلاكهم صك شرعي للأرض

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