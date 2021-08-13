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ضبط 8 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بالمدينة 

منذ 37 دقيقة
1224
ضبط 8 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بالمدينة 

المدينة المنورة (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 8 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط 7 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين الباكستانية واليمنية وقد طُبِّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

 

 

الرمال
المدينة المنورة
مخالفين
تجريف التربة
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

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واضح*** وصريح***
يقول المثل:-لاتامن الجاهل والمجنون واللي مافيه عقل،..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كذاب
عبدالله الناصر / حائل
معالي الوزير وزارة الموارد البشريه تعتبر وزارة سياديه في هذه المرحله وتطلعات المملكه لرؤيا 2030 ولكن لدى المواطن قناعات واقتناعات مطلقه بان وزارتك غير...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه

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