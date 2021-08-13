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أكاديمي يكشف عن تفاصيل اختراعه عامود إنارة يسحب الانبعاثات الملوثة من عوادم السيارات "فيديو"

منذ 44 دقيقة
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أكاديمي يكشف عن تفاصيل اختراعه عامود إنارة يسحب الانبعاثات الملوثة من عوادم السيارات "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
تحدث أكاديمي في جامعة "المؤسس"، عن فكرة اختراعه عامود إنارة يقوم بسحب الانبعاثات الملوثة من عوادم السيارات باستخدام الطاقة الشمسية.

وقال الأكاديمي خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"عامود الإنارة يعتبر تصميما مستداما جديدا لأعمدة الإضاءة المستخدمة في الشوارع".

وأشار:"العامود يعمل بطريقة ديناميكية في تحريك الهواء وتعتمد على سحب الهواء من أسفل العمود إلى أعلاه وبالتالي إحداث تجديد مستمر للهواء".

وأوضح أن العامود يعمل عن طريق امتصاص حرارة الشمس وتسخين العامود الحديد، وبالتالي تسخين الهواء الداخلي وإحداث عامود هواء مستمر.

 

 

جامعة المؤسس
عامود إنارة
الطاقة الشمسية
عوادم السيارات
الانبعاثات الملوثة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16068
منذ 36 دقيقة
نور على نور

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واضح*** وصريح***
يقول المثل:-لاتامن الجاهل والمجنون واللي مافيه عقل،..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كذاب
عبدالله الناصر / حائل
معالي الوزير وزارة الموارد البشريه تعتبر وزارة سياديه في هذه المرحله وتطلعات المملكه لرؤيا 2030 ولكن لدى المواطن قناعات واقتناعات مطلقه بان وزارتك غير...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه

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