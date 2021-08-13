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بالفيديو .. مبتعث سعودي يحصد المركز الأول في اختبار الزمالة المصرية

منذ 35 دقيقة
1313
بالفيديو .. مبتعث سعودي يحصد المركز الأول في اختبار الزمالة المصرية

القاهرة (صدى):
تمكن المبتعث السعودي في مصر "عبدالله جمال" من التفوق وحصاد المركز الأول في اختبار الزمالة المصرية الذي يعادل درجة الماجستير.

وذكر أنه حصد المركز الأول في اختبار الزمالة على مستوى العرب، والمركز الأول على مستوى السعوديين المبتعثين، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه اجتاز الاختبار النظري، كما نجح أيضا في الاختبار العلمي، لافتا إلى أن ظروف جائحة كورونا الجديد دفعت وزارة الصحة المصرية لإجراء الاختبار العملي لأول مرة عن بعد، تماشيًا مع الاجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر أن "جمال" بدأ مسيرته العلمية في مصر منذ عام 2018 م بعدما تخرج من كلية الطب، حيث سافر إلى مصر وتخصص في طب الأسرة والمجتمع ومنع العدوى.

 

مصر
كلية
وزارة الصحة
الصحة
طب الأسرة

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
جزاك الله خيرا
ع. س. ع
ما تروحون بعيد،، الآسيوية صعبة قوية
بلبل البحر
الله يغفر لها ويرحمه ويجعلها من الشهداء
يوسف العسيس
حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب للوباء
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: لغة * التّعالي * أيها * الّلبناني * قَد * مضت * فاليوم * لَا...

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