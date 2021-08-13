حلا شيحة تعلق على صورة متداولة لها على السرير بدون حجاب:"حساب مفبرك"

القاهرة (صدى):
عقبت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، على صورة متداولة لها على السرير بدون حجاب عبر حساب في "فيسبوك" يحمل اسمها وهويتها.
وقالت حلا شيحة، إن الحساب مفبرك ولا يمت لها بصلة وأن الصور المنشورة قديمة، لافتة:"بمناسبة الإشاعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين لا يحترمون مهنتهم ومسؤوليتهم العظيمة".
وتابعت:"حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الانستجرام، وبشكر فيسبوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي".
يذكر أن حلا شيحة واجهت انتقادات حادة بعد انتشار صورة لها بدون حجاب وهي تجلس على السرير، ويادأتي ذلك بعدما أعلنت اعتزالها للفن وارتدائها الحجاب مرة أخرى.