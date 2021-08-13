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إعلامي : فهد المولد أضاع نفسه ويرى أنه أكبر من الإدارة (فيديو)

منذ 11 دقيقة
1172
إعلامي : فهد المولد أضاع نفسه ويرى أنه أكبر من الإدارة (فيديو)

نواف السالم (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، عمر الكاملي، إن لاعب الفريق الأول بنادي الاتحاد، فهد المولد، أضاع نفسه كما أنه يرى نفسه أكبر من الإدارة والمدرب.

 

وأكد أن أداء "المولد في المنتخب الوطني أفضل من أدائه في الاتحاد، مضيفا أن استمراره على هذا الحال سيضره.

 

ولفت إلى أن مدرب الاتحاد، فابيو كاريلي، لا يصلح للنادي، منتقدا إدارة الاتحاد في تعاملها مع الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن الإدارة لم توفر بديل للاعب ألكسندر بريجوفيتش، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "mbc في أسبوع المذاع على قناة "mbc".

 

وأضاف أنه كان يجب على الاتحاد أن يتعاقد مع مهاجم وصانع ألعاب وظهير أيسر بدلا من التعاقد مع لاعب واحد فقط بـ 50 مليون ريال.

 

 

الاتحاد
نادي الاتحاد
فهد المولد
فابيو كاريلي
كاريلي

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