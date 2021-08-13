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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين في البيضاء

منذ 26 دقيقة
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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين في البيضاء

فهمي محمد (صدى):
أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيا الحوثية في جبهة نعمان بمحافظة البيضاء.

 

واستهدف طيران التحالف 5 غارات جوية وعناصر وآليات للميليشيا في جبهة المشيريف بمديرية ولد ربيع قيفة بالمحافظة.

 

وفشلت المليشيا الحوثية في هجوم على أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة جنوب غرب المحافظة، حيث أجبرت على التراجع بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.

كما استهدفت المدفعية استهدفت تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها.

 

الجيش اليمني
قوات
البيضاء
الميليشيا الحوثية
طائرة مسيرة
جبهة نعمان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16043
منذ 12 دقيقة
إن شاء تقبضون على حسن أوغلو .. حتى لو بعملية خاصة .. وترحلوه إلى جهة اليمين أو اليسار أو تحتفظوا به في متحف اليمن محنط
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16043
منذ 8 دقائق
حسن إيرلو .. ربما كان اسمه حسن. إيرلو.

وتشابه علينا البقر 🐂🐃🐄

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
حسن إيرلو .. ربما كان اسمه حسن. إيرلو. وتشابه علينا البقر 🐂🐃🐄
د محمد ماجد بخش
إن شاء تقبضون على حسن أوغلو .. حتى لو بعملية خاصة .. وترحلوه إلى جهة اليمين أو اليسار أو تحتفظوا به في متحف اليمن...

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