الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين في البيضاء

فهمي محمد (صدى):
أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيا الحوثية في جبهة نعمان بمحافظة البيضاء.
واستهدف طيران التحالف 5 غارات جوية وعناصر وآليات للميليشيا في جبهة المشيريف بمديرية ولد ربيع قيفة بالمحافظة.
وفشلت المليشيا الحوثية في هجوم على أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة جنوب غرب المحافظة، حيث أجبرت على التراجع بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.
كما استهدفت المدفعية استهدفت تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها.