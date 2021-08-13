من أضخم الخيول في العالم

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أحدث التعليقات
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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
حسن إيرلو .. ربما كان اسمه حسن. إيرلو. وتشابه علينا البقر 🐂🐃🐄
د محمد ماجد بخش
إن شاء تقبضون على حسن أوغلو .. حتى لو بعملية خاصة .. وترحلوه إلى جهة اليمين أو اليسار أو تحتفظوا به في متحف اليمن...
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