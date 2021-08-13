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الدكتورة خايفه من الكورونا

منذ 4 ساعات
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التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ضع وزارة التجارة في جملة مفيدة مثال : وزارة التجارة منصفة للمستهلك ⌚ ( شغلها زي الساعة)
د محمد ماجد بخش
الله يسعدك يا دكتور عبدالعالي
د محمد ماجد بخش
المدار الذري والمدار الجزيئي .. هنا لنا وقفة تعليمية مهمة وهي أنه لا مدار ذري في الأساس إلا على مستوى وحدة تمثيل كتلة وحدة...
ع
المفروض زوجه المواطن تاخذ عايشه وتتعامل مثل السعوديه وابسط حقوقه انها تاخذ حافز
د محمد ماجد بخش
مجرم فنان

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