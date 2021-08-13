انطلاق برامج "صيف عسير 2021"

عسير (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، عن حزمة من الفعاليات والتجارب السياحية في منطقة عسير ضمن برنامج صيف السعودية 2021، حيث ينطلق في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي تحت شعار "صيفنا على جوك".
ومن جانبه، أوضح الأمير تركي بن طلال رئيس هيئة تطوير عسير، أن منطقة عسير هذا العام فتحت ذراعيها لاستقبال السياح من كل اتجاه، وسط أجواء صيفية ممطرة ومعتدلة، مع توفير الخدمات السياحية المناسبة لزائر المنطقة من السكن والمطاعم والمقاهِي وتهيئة المواقع السياحية.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بتفاصيل الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا في كافة المواقع.
وتابع:"هذا ما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة، من جعل الأولوية دائمًا للإنسان، باعتباره أحد ركائز استراتيجية عسير المنبثقة من رؤية المملكة".