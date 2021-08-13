إعلامي : الاتحاد بدون التعاقد مع مهاجم هداف لن يصل بعيداً في الدوري

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، عمر الكاملي، إن جماهير نادي الاتحاد لها كامل الحق في غضبها من إدارة النادي بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام الفيحاء في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد أن مشكلة الفريق معروفة منذ الموسم الماضي، إذ يحتاج الفريق لمهاجم هداف، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "mbc في أسبوع المذاع على قناة "mbc".
ولفت إلى أن المباريات التي خاضها الاتحاد في الموسم الماضي كانت شبه سهلة ومع ذلك لم يستطيع الفريق تحقيق الدوري، مؤكدا أن الاتحاد من غير مهاجم هداف لن يصل بعيداً في الدوري.