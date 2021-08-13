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"التعليم" تكشف عن خطتها للطلاب ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجديد 

منذ 56 دقيقة
1316
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"التعليم" تكشف عن خطتها للطلاب ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجديد 

الرياض (صدى):
وضعت وزارة التعليم خططاً دراسية وبرامج تعليمية مطوّرة للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد.

ومن جهتها، أوضحت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان، أن الوزارة أتمت العمل على تطوير الخطط الدراسية للتربية الخاصة بما يتناسب مع خصائص الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بإضافة مواد جديدة.

وتضمنت المواد الجديدة "اللغة الإنجليزية - المهارات الرقمية - الدراسات الاجتماعية - التربية البدنية - الدفاع عن النفس"، بالإضافة إلى إدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام، وحصص دراسية.

وأشارت إلى أن إحداث التطوير والتغيير الذي تشهده التربية الخاصة وبرامجها، سيسهم في زيادة فرص التعلّم وتحسين نواتجه للطلاب ذوي الإعاقة، واستثمار ساعات اليوم الدراسي، والوصول إلى نواتج إيجابية في تعليمهم وتحسن أدائهم في المواد الدراسية المختلفة.

 

 

الطلاب
وزارة التعليم
ذوي الإعاقة
خطط دراسية
برامج تعليمية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16038
منذ 10 دقائق
المدار الذري والمدار الجزيئي .. هنا لنا وقفة تعليمية مهمة وهي أنه لا مدار ذري في الأساس إلا على مستوى وحدة تمثيل كتلة وحدة العنصر بدلالتين ثقالية ومغناطيسية .. دعوني أذهب .. ولا تفيدوني أكثر من تقييد ١٦ سنة .. أنا لا أفهم سبب الاحتفاظ بي .. داخل سياج : مريض نفسي !! ومن وزارتين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ضع وزارة التجارة في جملة مفيدة مثال : وزارة التجارة منصفة للمستهلك ⌚ ( شغلها زي الساعة)
د محمد ماجد بخش
الله يسعدك يا دكتور عبدالعالي
د محمد ماجد بخش
المدار الذري والمدار الجزيئي .. هنا لنا وقفة تعليمية مهمة وهي أنه لا مدار ذري في الأساس إلا على مستوى وحدة تمثيل كتلة وحدة...
ع
المفروض زوجه المواطن تاخذ عايشه وتتعامل مثل السعوديه وابسط حقوقه انها تاخذ حافز
د محمد ماجد بخش
مجرم فنان

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