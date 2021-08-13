نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير الموارد البشرية يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل

منذ 7 دقائق
1109
وزير الموارد البشرية يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل

الرياض (صدى):
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وأضيفت فقرة برقم "3" للبند رابعاً من المادة "38"، بالنص الآتي:النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.

بالإضافة إلى تعديل البند خامساً من المادة "38" لتكون بالنص الآتي: يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال "ستين" يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.

كما تم تعديل الفقرة "1" من البند ثامناً من المادة "38" لتكون بالنص الآتي: أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.

حيث تم تعديل الفقرة "5" من البند ثامناً من المادة "38" لتكون بالنص الآتي: على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتُبرت التسوية ملغاة.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، كما يُلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، حيث أنه على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.

 

تعديل
التنمية الاجتماعية
نظام العمل
اللائحة التنفيذية
وزارة الموارد البشرية
أحمد الراجحي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حلو مرة .. نبغى حركة النقل تشتغل .. ناوي أعمل مؤسسة نقل ممرضات .. وممرضين .. في ٢٠٣٠ قريبا بحول الله
د محمد ماجد بخش
لا يكون معاهم فيروسة أم ١٩ !!!
د محمد ماجد بخش
جزاكَ .. جزاكِ .. جزاكما .. جزاكم .. جزاهم .. جزاهن ..
د محمد ماجد بخش
٧/٢٢ قيمة ط في الرياضيات .. ولقد علقت منذ يومين حول الملوك السبع .. وهذه مصادفة جميلة .. أتت مع قصيدة بن مساعد تذكرنا...
د محمد ماجد بخش
بالرياضيات تقريبا نقول ٧ط لأن ط=٣.١٤ أو ٧/٢٢ فأصبح الربع هنا تقريبا يعادل ٣٠ط .. شيء جميل جدا

أخر الأخبار

وزير الموارد البشرية يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل
وزير الموارد البشرية يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل
منذ 7 دقائق 1109
صورة نادرة للحظة استقبال الملك فهد لشقيقه الملك سلمان في القاهرة
صورة نادرة للحظة استقبال الملك فهد لشقيقه الملك سلمان في القاهرة
منذ 11 دقيقة 1136
حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على المملكة
منذ 14 دقيقة 1090
"آل معمر" يكشف عن أسماء ساعدت في حصول النصر على "الكفاءة المالية"
"آل معمر" يكشف عن أسماء ساعدت في حصول النصر على "الكفاءة المالية"
منذ 31 دقيقة 1353
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
منذ 38 دقيقة 1191
الاتحاد يبحث عن مهاجم صريح بطلب من كاريلي
الاتحاد يبحث عن مهاجم صريح بطلب من كاريلي
منذ 58 دقيقة 1299
شركة الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة في الشيبة
شركة الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة في الشيبة
منذ 59 دقيقة 1272
المسند يوضح مدى تأثير بحيرة سد النهضة الإثيوبي على أجواء المملكة
المسند يوضح مدى تأثير بحيرة سد النهضة الإثيوبي على أجواء المملكة
منذ ساعة 1468
كشف ملابسات اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية بمدارس القريات
كشف ملابسات اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية بمدارس القريات
منذ ساعة 1308
قرار رسمي بنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر "يوتيوب" لمنطقة الشرق الأوسط
قرار رسمي بنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر "يوتيوب" لمنطقة الشرق الأوسط
منذ ساعة 1278