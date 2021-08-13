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حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على المملكة

منذ 14 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة أن تصل الامطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

الباحة
مكة
جازان
عسير
حالة الطقس
مرتفعات
الأمطار الرعدية
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حلو مرة .. نبغى حركة النقل تشتغل .. ناوي أعمل مؤسسة نقل ممرضات .. وممرضين .. في ٢٠٣٠ قريبا بحول الله
د محمد ماجد بخش
لا يكون معاهم فيروسة أم ١٩ !!!
د محمد ماجد بخش
جزاكَ .. جزاكِ .. جزاكما .. جزاكم .. جزاهم .. جزاهن ..
د محمد ماجد بخش
٧/٢٢ قيمة ط في الرياضيات .. ولقد علقت منذ يومين حول الملوك السبع .. وهذه مصادفة جميلة .. أتت مع قصيدة بن مساعد تذكرنا...
د محمد ماجد بخش
بالرياضيات تقريبا نقول ٧ط لأن ط=٣.١٤ أو ٧/٢٢ فأصبح الربع هنا تقريبا يعادل ٣٠ط .. شيء جميل جدا

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