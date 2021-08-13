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"آل معمر" يكشف عن أسماء ساعدت في حصول النصر على "الكفاءة المالية"

منذ 30 دقيقة
1342
"آل معمر" يكشف عن أسماء ساعدت في حصول النصر على "الكفاءة المالية"

طلال الغامدي (صدى):
قدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، الشكر لعدد من الشخصيات التي ساهمت في دعم النادي حتى حصل على شهادة الكفاءة المالية.

وكتب على حسابه بموقع تويتر:"تعجز الكلمات والعبارات عن شكر رمز النصر الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز على ما يقدمه من دعم مادي ومعنوي للنادي .. فالطيب لا يستغرب من منبعه .. واجهتنا صعوبات كبيرة في الحصول على الكفاءة لكنها تذللت بوقفات الرجال".

كما قدم الشكر إلى للعضو الذهبي، عبداللطيف الشثري، الذي قام بدور كبير مع النادي، لافتا إلى أن أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي والإدارة المالية وإدارة الإحتراف قاموا بأعمال جبارة خلال الإسبوعين الماضيين، وكانوا يسهرون حتى ساعات الصباح الأولى من أجل إنجاز المهمة، مقدما الشكر لهم.

نادي النصر
النصر
تويتر
الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز
مسلي آل معمر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حلو مرة .. نبغى حركة النقل تشتغل .. ناوي أعمل مؤسسة نقل ممرضات .. وممرضين .. في ٢٠٣٠ قريبا بحول الله
د محمد ماجد بخش
لا يكون معاهم فيروسة أم ١٩ !!!
د محمد ماجد بخش
جزاكَ .. جزاكِ .. جزاكما .. جزاكم .. جزاهم .. جزاهن ..
د محمد ماجد بخش
٧/٢٢ قيمة ط في الرياضيات .. ولقد علقت منذ يومين حول الملوك السبع .. وهذه مصادفة جميلة .. أتت مع قصيدة بن مساعد تذكرنا...
د محمد ماجد بخش
بالرياضيات تقريبا نقول ٧ط لأن ط=٣.١٤ أو ٧/٢٢ فأصبح الربع هنا تقريبا يعادل ٣٠ط .. شيء جميل جدا

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