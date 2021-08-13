"آل معمر" يكشف عن أسماء ساعدت في حصول النصر على "الكفاءة المالية"

طلال الغامدي (صدى):
قدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، الشكر لعدد من الشخصيات التي ساهمت في دعم النادي حتى حصل على شهادة الكفاءة المالية.
وكتب على حسابه بموقع تويتر:"تعجز الكلمات والعبارات عن شكر رمز النصر الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز على ما يقدمه من دعم مادي ومعنوي للنادي .. فالطيب لا يستغرب من منبعه .. واجهتنا صعوبات كبيرة في الحصول على الكفاءة لكنها تذللت بوقفات الرجال".
كما قدم الشكر إلى للعضو الذهبي، عبداللطيف الشثري، الذي قام بدور كبير مع النادي، لافتا إلى أن أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي والإدارة المالية وإدارة الإحتراف قاموا بأعمال جبارة خلال الإسبوعين الماضيين، وكانوا يسهرون حتى ساعات الصباح الأولى من أجل إنجاز المهمة، مقدما الشكر لهم.