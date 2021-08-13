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مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 

منذ 37 دقيقة
1191
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 

الرياض (صدى):
قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن صيف هذا العام استثنائي، موضحا أن درجات الحرارة تتجاوز معدلاتها بشكل مستمر.

وأوضح حسين القحطاني خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أن المنطقة الشرقية والوسطى تسجل درجات حرارة استثنائية، مبينا أن بعض مدن المنطقة الشرقية لامست 50 درجة لأيام تراوحت من يوم لسبعة أيام.

 

وأشار إلى أن الدمام سجلت اليوم 50 درجة مئوية، موضحا أن درجات الحرارة شديدة على هذه المناطق، داعيا الجميع للاهتمام بمعلومات الطقس.

 

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الجمعة، موضحا أن الدمام سجلت51بينما الأحساء بلغت 47.9.

ولفت إلى أن درجة حرارة القيصومة و حفر الباطن وصلت إلى 49، بينما رفحاء وعرفة سجلت 45، وشرورة 44.

 

 

الدمام
حفر الباطن
القيصومة
درجات الحرارة
حسين القحطاني
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حلو مرة .. نبغى حركة النقل تشتغل .. ناوي أعمل مؤسسة نقل ممرضات .. وممرضين .. في ٢٠٣٠ قريبا بحول الله
د محمد ماجد بخش
لا يكون معاهم فيروسة أم ١٩ !!!
د محمد ماجد بخش
جزاكَ .. جزاكِ .. جزاكما .. جزاكم .. جزاهم .. جزاهن ..
د محمد ماجد بخش
٧/٢٢ قيمة ط في الرياضيات .. ولقد علقت منذ يومين حول الملوك السبع .. وهذه مصادفة جميلة .. أتت مع قصيدة بن مساعد تذكرنا...
د محمد ماجد بخش
بالرياضيات تقريبا نقول ٧ط لأن ط=٣.١٤ أو ٧/٢٢ فأصبح الربع هنا تقريبا يعادل ٣٠ط .. شيء جميل جدا

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