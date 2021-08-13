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الغذاء والدواء تلزم شركات الأدوية بوضع السعر على الأدوية من خلال الباركود

منذ 10 دقائق
1091
الغذاء والدواء تلزم شركات الأدوية بوضع السعر على الأدوية من خلال الباركود

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مجددا على ضرورة الالتزام بإضافة "باركود" ثنائي الأبعاد على الدواء يتم قراءته عبر تطبيق "طمني" التابع للهيئة، ويحتوي على السعر الفعلي والفوري ورقم تسجيل المستحضر. ويحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود ، ولا يسمح لهم بزيادته.

وأوضحت أن الإفصاح عن السقف الأعلى لسعر الدواء يساهم في ضمان توفر الدواء بنقاط البيع وعدم سحبه لتعديل السعر المطبوع ، السماح بمجال للتنافس بين الشركات للبيع بسعر أقل من السعر المحدد للهيئة دون السماح لهم بالزيادة عليه حيث تعتبر تسعيرة الهيئة هي السقف الأعلى للسعر، وضمان التعديل الفوري لأسعار الأدوية إلكترونيا.

وتنص المادة 14/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية السابقة أنه "لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية مالم يكن مطبوعاً على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل وتكون مسجلة في نظام التتبع الالكتروني ويحق لمدير الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات"، بينما تنص المادة 19/2 من اللائحة المحدّثة أنه "لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية مالم تكن مسجلة في نظام التتبع الالكتروني ويجب على مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة لذلك، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات".

الهيئة العامة للغذاء والدواء

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
اللهم اغفر لميتهم واطل عمر من بقى منهم بنصرك له على الأعداء
البرودي
عمر الشقي بقي
أبوخالد إبن سمومة
اللهم صَلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين>
واضح*** وصريح***
في أمان الله ياكابتن مرابط.
البرودي
موجودين الله يحييك ماقصرت راعي واجب جاي تتفقدنا باقي ما انقرضنا.. لكن المشكلة إن عكرتك صارت تسوى عشرة الآف..

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