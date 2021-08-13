مواصفات السيارة تويوتا راف موديل 2021 وأسعارها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعتبر النسخة تويوتا راف موديل 2021 واحدة من الصدارة القوية التي تشارك داخل السوق السعودي للسيارات، حيث تقدم عبر عدة فئات متنوعة.
تحتوي السيارة تويوتا راف على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان، و 207 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 200 كيلومتر في الساعة، وتأتي بمحرك اخر 4 سليندر أيضا و لكن بسعة 2500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 219 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 225 نيوتن/متر، مع نظام هجين مقترن بناقل حركة CVT، و من خلال تلك الإمكانيات تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.5 ثانية.
وتصل القياسات الهيكلية للسيارة تويوتا راف موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.600 متر، وبعرض يقدر بـ 1.855 متر، و 1.685 متر للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.660 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1085 لتر، إلى جانب العديد من اللمسات الفنية الداخلية وأنظمة مساعدة قائد المركبة على تحديات الطرق، و برامج الامن و السلامة ووسائل الرفاهية، مع الاطلالة الخارجية والتي تبرز المفهوم الرياضي .
وتبلغ أسعار تويوتا راف موديل 2021 في المملكة
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LE AWD 2021 محرك 2000 CC بسعر 102,925 ريال.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل XLE AWD 2021 محرك 2000 CC بسعر 118,450 ريال.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LE HYBRID AWD 2021 محرك 2500 CC بسعر 120,865 ريال.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل XLE HYBRID AWD 2021 محرك بسعر 2500 CC بسعر 145,935 ريال.