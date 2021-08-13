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أمانة تبوك تطلق حملة صور وأرسل عبر تطبيق بلدي

منذ 15 ساعة
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أمانة تبوك تطلق حملة صور وأرسل عبر تطبيق بلدي

عطاالله العمراني (صدى):
أطلقت أمانة منطقة تبوك حملة صور_وأرسل والتي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين

المشهد الحضري للإرتقاء بجودة الحياة. ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف الأمانة من هذه الحملة إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن

والممتلكات العامة، بالأبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تساهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة الذي

يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والإرتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين

جودة حياة رفيعة لسكان وزّوار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، وتحرص أمانة تبوك على معالجة مختلف مظاهر التشوه

البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها .

وقد شملت بلاغات تحسين المشهد الحضري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الانارة ، الأرصفة

المتهالكة.

الجدير بالذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط:

bit.ly/38YI5nS من مختلف الأجهزة الذكية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
اللهم اغفر لميتهم واطل عمر من بقى منهم بنصرك له على الأعداء
البرودي
عمر الشقي بقي
أبوخالد إبن سمومة
اللهم صَلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين>
واضح*** وصريح***
في أمان الله ياكابتن مرابط.
البرودي
موجودين الله يحييك ماقصرت راعي واجب جاي تتفقدنا باقي ما انقرضنا.. لكن المشكلة إن عكرتك صارت تسوى عشرة الآف..

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