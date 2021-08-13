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أدلة توضح حقيقة اعتناق هازارد الإسلام

منذ ساعة
1748
أدلة توضح حقيقة اعتناق هازارد الإسلام

نواف السالم (صدى):
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة عدة أخبار تؤكد إشهار النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، إسلامه.

وقال السنغالي ديمبا با زميل اللاعب البلجيكي في تشيلسي الإنجليزي في القصة التي تعود إلى 2015، إن الأخير دائمًا ما يتحدث معه حول تعاليم الدين الإسلامي وكيفية قراءة القرآن الكريم، مبينا أنه "من ضمن هؤلاء اللاعبين الذين يبحثون عن الإسلام، ويسألني كثيرًا عن بعض الموضوعات التي يجدها في القرآن الكريم",بحسب صحيفة الجزيرة .

ووقع هازارد على وثيقة اعتراض ضد منح الكيان الصهيوني حق استضافة بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة في وقت سابق.

كما عاش إيدين هازارد طفولته في مدينة لالوفيار البلجيكية والتي يغلب على سكانها الطابع الإسلامي وهو ما جعل لاعب ريال مدريد الحالي حريصًا على تهنئة المسلمين في المناسبات الدينية والأعياد.

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أحدث التعليقات

سلطان
اللهم اغفر لميتهم واطل عمر من بقى منهم بنصرك له على الأعداء
البرودي
عمر الشقي بقي
أبوخالد إبن سمومة
اللهم صَلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين>
واضح*** وصريح***
في أمان الله ياكابتن مرابط.
البرودي
موجودين الله يحييك ماقصرت راعي واجب جاي تتفقدنا باقي ما انقرضنا.. لكن المشكلة إن عكرتك صارت تسوى عشرة الآف..

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