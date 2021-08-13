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شجرة تحترق من الداخل

منذ ساعة
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التعليقات

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ابو حمد
انا قدمت شكوى ما احد رد على
بلسم الروح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما...
بلسم الروح
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يارب العالمين.
مطر الاسود
سبحان الله العظيم الجليل حقا ( لكل اجل كتاب)
غاده
احمد مجاشي اطيب قلب واجمل روح

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