النصر يغلق ملف الالتزامات العالقة ويستخـرج شهادة الكفاءة المالية

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة عن إغلاق ملف الالتزامات العالقة واستخراج شهادة الكفائة المالية.
وذكرت لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة ان نادي النصر ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية ولمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 إبريل 2021 وفقا لاحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
ويذكر أن النادي بذلك أصبح مؤهلًا لقيد لاعبيه الجدد في قائمته المحلية للموسم الجديد، مما يعني أن السداسي الجديد أصبح متاحًا للمدرب مانو مينيزيس وعلى رأسهم الرباعي الأجنبي أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وجلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري.