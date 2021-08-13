جماهير برشلونة تتجاهل شراء تذاكر افتتاحية الدوري الإسباني بعد رحيل ميسي

وكالات (صدى):
بدأت آثار رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة الإسباني في الظهور سريعًا والتأثير على اقتصاديات النادي الكتالوني، وتحديدًا قبل انطلاق أول مباريات الفريق في مشوار الدوري الإسباني.
ويحضر نادي برشلونة لانطلاق مسابقة الدوري الإسباني يوم الأحد القادم، والتي ستشهد عودة الحضور الجماهيري بسعة 30% من مدرجات ملعب "كامب نو" بعد غياب دام موسمين، لكن الصدمة أن تذاكر الـ30% من سعة استاد الكامب نو المتاحة لم يتم بيعها بالكامل حتى الآن في أول ظهور رسمي لنادي برشلونة بدون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
قالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة قد باع 15820 تذكرة فقط من أصل 29803 متاحة للمباراة، مما يوضح التأثير الكبير لرحيل ميسي على النادي الكتالوني.
وكان ميسي قد انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان رسميًا يوم الثلاثاء الماضي، بعد أيام من إعلان نادي برشلونة عدم قدرته على تسجيل عقد اللاعب الأرجنتيني بسبب أزمة الرواتب التي يعانيها النادي الكتالوني.