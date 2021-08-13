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احتفال ينتهي الى كارثة
منذ ساعتين
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أحدث التعليقات
مطر الاسود
سبحان الله العظيم الجليل حقا ( لكل اجل كتاب)
غاده
احمد مجاشي اطيب قلب واجمل روح
أبو مشاري
القانون لا يحمي المغفلين ،، الطمع نهايته كذا .
أبو مشاري
القانون لا يحمي المغفلين ،، الطمع نهايته كذا .
راي
يا الجاسر تريد حكام لجميع المباريات على نفقتها فهي من فشلت في توفير حكام قادرين,,انتم ايه المتعصبون من اقشل التحكيم ,,يجب حميات الحكام من...
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