إحباط محاولة تهريب 1.6 مليون حبة "كبتاجون" عبر ميناء جدة الإسلامي

جدة (صدى):
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (1.600.000) حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء.
وذكرت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان ضبط مستقبلي هذه الكمية داخل المملكة، وبفضل من الله تم ضبطهم وعددهم شخصان.
وأكدت الهيئة أنها ماضيةً في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، وتقف عبر منافذها البرية والبحرية والجوية بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة.
يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي تمكّنت مطلع الأسبوع الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر 8.7 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية "كاكاو" وردت إلى المملكة عبر الميناء.