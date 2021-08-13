الهلال الاكثر تهديفاً في دوري المحترفين: "سجل 737هدفا"

ماجد محمد (صدى):
تمكن نادي الهلال من إحراز أهداف كثيرة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مواجهة نادي الطائي غدًا السبت في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2021/2022.
وأحرز الهلال 737 هدفًا في بطولة دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقها في عام 2008 ليكون أكثر من سجل أهدافًا بـ دوري المحترفين عبر تاريخه، وسجل الفريق في موسم 2020/2021 60 هدفًا في دوري المحترفين وسكن شباكه فقط 27 هدفًا
ويسعى الهلال للفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي، ويستعد لمواجهة الطائي، حيث عاد لصفوف الفريق اللاعب سالم الدوسري بعد نهاية إجازته، بينما سيغيب عن المواجهة غدًا كل من سلمان الفرج واللاعب ياسر الشهراني، وذلك بسبب استمرار إجازة كل منهما عقب المشاركة مع منتخب السعودية تحت 23 عامًا في أولمبياد طوكيو الأخير.