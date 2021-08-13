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قصيدة لـ عبدالرحمن بن مساعد تكشف أبرز 7 توقيعات لملوك المملكة وأهميتها

منذ ساعة
11800
قصيدة لـ عبدالرحمن بن مساعد تكشف أبرز 7 توقيعات لملوك المملكة وأهميتها

علي القحطاني (صدى):
كشفت قصيدة للشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، توقيعات ملوك المملكة العربية السعودية السبع، بدءًا من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح الأمير الشاعر في قصيدته التأثيرات الناتجة على القرارات والأوامر الملكية التي وقعها ملوك المملكة، وتأثيراتها المباشر في نهضة البلاد والعباد، ومعالجة الكثير من المشكلات التي ظهرت في عهود الملوك المتعاقبة.

وأظهر الشاعر نماذج لتوقيعات ملوك المملكة، بجانب قصيدته التي ضمت أربعة أبيات شعرية. وجاء ترتيبها وفق ترتيب الملوك زمنيًا، فبدأ بتوقيع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ثم الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله، وأخيرًا توقيع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار إلى أن تلك التوقيعات كانت البداية الفعلية لتنفيذ العديد من القرارات على أرض الواقع، ملمحًا إلى أن قرارات الملوك نجحت في إعادة بناء المملكة على أسس قوية، فضلاً عن دورها في مساعدة المحتاجين، وحماية الشعب من أزمات ومشكلات كثيرة، وقدرتها على مسح دموع الكثيرين الذين يعانون مشكلات الحياة.

وأكد أن تلك القرارات تضمنت تقديم مساعدات كبيرة وضخمة للمحتاجين، وضح فيها إنكار الذات من قِبل ولاة الأمر، في إطار مبادرات تساعد المحتاجين، واقف بجانب المُعسرين والفقراء.

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أحدث التعليقات

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