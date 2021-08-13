شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في محافظة رأس الخير.
وأوضحت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مشرف البيئة والصحة الصناعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم البيئية، الهندسة الكيميائية، هندسة السلامة والصحة المهنية)، مدير تنفيذ المشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2021م.