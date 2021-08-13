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شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 43 دقيقة
1509
شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في محافظة رأس الخير.

وأوضحت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مشرف البيئة والصحة الصناعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم البيئية، الهندسة الكيميائية، هندسة السلامة والصحة المهنية)، مدير تنفيذ المشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2021م.

 

وظائف
شركة معادن
معادن

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمير
هذا مصدقاً عمره انه توقعاته صحيحه..هذا شئ بعلم الغيب
شمس الحقيقة
نسأل الله العافيه
جاسم
ذوالي مشاهير الفلس
د محمد ماجد بخش
شعشع شعاع الحب يا شعشوع
د محمد ماجد بخش
اللهم ارحمنا برحمتك يارب

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