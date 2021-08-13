أخصائية تغذية تكشف فوائد حليب الإبل وأفضل وقت لشربه

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت أخصائية تغذية عن فوائد حليب الإبل مبينة أنه أفضل أنواع الحليب مقارنة بحليب البقر والأغنام.
وأوضحت أخصائية التغذية خلال مداخلة مع برنامج الراصد : "أفضل أنواع الحليب هو حليب الإبل وفوائده أكثر من مضاره، ولذلك الناس اللي عايشين على حليب النياق عندهم صحة وعافية أفضل من الشخص العادي”، مبينة أن سبب اختلاف حليب الإبل عن الأنواع الأخرى أنه لا يسبب الحساسية مقارنة بحليب الأبقار.
وأشارت أخصائية التغذية الى أن خطورة تناول حليب الإبل تكمن في عدم شربه فور حلبه مؤكدة أن أفضل وقت لشربه عندما يكون مازال محتفظاً بحرارته وقت الحلب وإذا تغيرت حرارته بدون عملية البسترة قد يسبب التسمم.