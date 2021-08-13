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بالفيديو.. "ضب" يختبئ في حفرة صغيرة بالإسفلت وسط المناطق السكنية

منذ ساعة
1852
بالفيديو.. "ضب" يختبئ في حفرة صغيرة بالإسفلت وسط المناطق السكنية

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول اختباء حيوان "الضب" في حفرة صغيرة بالإسفلت بأحد الشوارع في منطقة سكنية.

واقترب مصوّر الفيديو من “الضب” ببطء لرصد المشهد، إلا أنه اختفى داخل الحفرة التي كانت في الإسفلت.

في حين علق الفنان عبدالله السدحان، على مقطع الفيديو، قائلًا : "الضب سكن في المدينة تتوقعون اشتاق لنا بعد قرارات الامن البيئي ولا .. أحدهم حاط ضب في حفرة".

وكانت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية حددت غرامة 10 آلاف ريال للصيد دون ترخيص، ولعدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري، وغرامة 5 آلاف للصيد في الأماكن المحظورة، وفي المواسم والأوقات الممنوعة.

عبدالله السدحان
السدحان
ضب
الكائنات الفطرية

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