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بالفيديو.. دوريات الأمن تضبط 11 متهماً تورطوا في 6 قضايا بالرياض

منذ ساعة
1750
بالفيديو.. دوريات الأمن تضبط 11 متهماً تورطوا في 6 قضايا بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت الدوريات الأمنية في الرياض، القبض على 11 متهماً تورطوا في 6 قضايا بالرياض حيث تم ضبط قائد مركبة تعمّد عدم ارتداء الكمامة.

كما ألقت القبض على شخصين بحوزتهما 400 حبة خاضعة للرقابة الطبية وسـلاح أبيض وممنوعات وأموال مجهولة المصدر داخل مركبة شرق الرياض.

ونجحت الدوريات في القبض على شخص بحوزته رتبة عسكرية غير عائدة له، بالإضافة إلى شخص آخر داخل مركبة لديه سترة عسكرية لا تخصه؛ تمهيداً لإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتمكّنت من القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المُخدر، إلى جانب ضبط مركبة مسروقة داخلها شخص مطلوب وآخر مُرافق له.

الرياض
دوريات الأمن
متهمين

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أحدث التعليقات

ابو عمير
هذا مصدقاً عمره انه توقعاته صحيحه..هذا شئ بعلم الغيب
شمس الحقيقة
نسأل الله العافيه
جاسم
ذوالي مشاهير الفلس
د محمد ماجد بخش
شعشع شعاع الحب يا شعشوع
د محمد ماجد بخش
اللهم ارحمنا برحمتك يارب

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